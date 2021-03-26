العراق يسجل 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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العراق يسجل 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - العراق يسجل 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
بغداد - العرب اليوم

سجل العراق 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 822095 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14157 حالة, فيما تم تسجيل 4495 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 736747 حالة.

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العراق يسجل 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا العراق يسجل 6490 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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