العراق يسجل 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6051 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 809092 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14095, فيما تم تسجيل 4185 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 727471 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 67526 مصابا , منهم 476 يرقدون في العناية المركزة.