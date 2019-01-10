فوائد البصل العلاجية والوقائية التي لم تعرف من قبل

خفض الكولسترول السيء في الدم، علاج التهابات المفاصل والشعب الهوائية، إنقاص الوزن، تنشيط الدورة الدموية وغيرها الكثير من الآثار الصادمة لتناول البصل أو استعماله بطرق مختلفة، تحدثت عنها اختصاصية التغذية جانين عواد الجميل من خلال الموضوع الآتي:

فوائد البصل للوقاية من السرطان: شرائح البصل غنية في محتواها بمادة الكبريتات، التي تعمل على توفير بعض الحماية من نمو الأورام السرطانية.

فوائد البصل للقلب: مركبات الكبريت الموجودة في البصل تعمل كمضاد لتجلط الدم بالإضافة إلى قدرتها على خفض مستويات الكولسترول السيء والدهون في الدم وكذلك تحسين وظائف أغشية خلايا الدم الحمراء. ووجد أن استهلاك البصل يعمل على توفير الحماية اللازمة للأوعية الدموية والقلب وبالتالي حماية الجسم من النوبات القلبية.