تعرف علي الخضروات التي تتغلب على حرارة الصيف

يعتقد البعض أن الفواكه هي الجزء الذي يُعوّل عليه من النظام الغذائي لمقاومة حرارة الحو، لكن بإمكانك الاعتماد أيضاً على الخضروات التالية لتبرّد جسمك:

الخيار.

96 بالمائة من محتوى الخيار ماء، لذلك هو من أكثر الخضروات التي ترطب الجسم. يساعد الخيار على خفض حرارة الجسم، ويسهّل الهضم.

الخضروات الورقية.

تتصدّر الملوخية والخس قائمة هذا النوع من الخضروات. تمتاز الخضروات الورقية بأنها غنية بالألياف والفيتامينات، وسهلة الهضم، ما يخفف من شعور الجسم بالحرارة.

الملفوف.

يمنع الملفوف الجفاف وعسر الهضم، وهما من أكثر المشاكل شيوعاً في الصيف.

الكوسة.

تحتوي الكوسة على نسبة كبيرة من الماء والألياف التي ترطب الجسم وتسهّل الهضم.

القرع.

تنتمي الكوسة إلى عائلة القرع، يعتبر القرع من الخضروات الغنية بالماء وفيتامين "سي"، والبوتاسيوم ومعادن أخرى تحافظ على التوازن الكهربي للجسم، وبالتالي تمكن الجسم من التغلب على الحرارة. 90 بالمائة من القرع ماء.