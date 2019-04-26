افتتاح المؤتمر الفلسطيني الخامس لطب الطوارئ في مدينة رام الله



افتتح في مدينة رام الله، اليوم الجمعة، المؤتمر الفلسطيني الخامس لطب الطوارئ، تحت رعاية وزيرة الصحة مي الكيلة وبالشراكة والتعاون مع اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة، ونقابة الأطباء – جمعية طب الطوارئ الفلسطينية، بمشاركة وحضور مئات الأطباء.

وافتتح أعمال المؤتمر مصطفى القواسمي بكلمة جمعية طب الطوارئ الفلسطينية، نيابة عن رئيس الجمعية رئيس المؤتمر مراد كرجه، حيث رحب مصطفى القواسمي بالحضور وتمنى للمؤتمر النجاح، ولم ينس أسرانا خلف القضبان والذين يخوضون معركة الأمعاء الخاوية، موجها تحية عزة وإجلال لهم ولعائلاتهم مؤكدا على قرار النقابة بتقديم الكشف والعلاج المجاني لعائلاتهم في العيادات الخاصة، كجزء من المسؤولية الوطنية تجاه أبناء شعبنا.

وأوضح مصطفى القواسمي أن طب الطوارئ بدأ فكرة وحلم وآمن بها جمعٌ من الأطباء في وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمجلس الطبي وكرسها ودعمها أيضا أطباؤنا في المهجر لقناعتهم الراسخة بضرورة تطوير هذا الاختصاص، كون طب الطوارئ هو المدخل الرئيسي نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات في المشافي، فتظافرت الجهود من خلال شراكة أركانها من الوزارة والنقابة والمجلس الطبي والأطباء في المهجر نحو ترسيخ هذا التخصص فبات حقيقة.

وأكد مصطفى القواسمي أن انطلاق المؤتمر الفلسطيني الخامس لطب الطوارئ هو رسالة لاستمرار المسيرة نحو تطوير وتعزيز هذا التخصص والتي شارك بها وزير الصحة السابق ونقيب الأطباء السابق أيضا، وسنمضي سوية في طريق تطويره، مؤكدا أن هذا التخصص ما زال بحاجة للدعم والمساندة للارتقاء به أكثر.

وأشاد سفيان بسيط نائب نقيب الأطباء في كلمة نيابة عن النقيب د.شوقي صبحه، أشاد بجمعية طب الطوارئ وبالتخصص المتميز وبالجهود التي بذلت لإخراج هذا المؤتمر بهذا الشكل والمضمون المتميزين، ونقل للحضور تحيات النقيب ومجلس النقابة متمنيا النجاح للمؤتمر.

وأكد سفيان بسيط أن جمعية طب الطوارئ وتخصص الطوارئ حقق نجاحا ملموسا، متمنيا الخروج بتوصيات تكون رافدا علميا ومعرفيا لهذا التخصص، مشيدا بأطباء الطوارئ قائلا لهم انتم الخط الأول للعلاج في المشافي، وانتم أصحاب الصدمة الأولى وانتم أصحاب التشخيص الأول وأصحاب المهارة والسرعة والبديهة وأصحاب الأعصاب القوية الذين تواجهون المرضى والمصابين وكافة الحالات المرضية في أول مراحلهم، متمنيا مزيدا من الدعم والمساندة لتخصص طب الطوارئ وللمؤتمر النجاح.

وأكد رجا خوري مسؤول ملف الطوارئ في اتحاد أبناء رام الله في الولايات المتحدة، في كلمته بالمؤتمر على ضرورة دعم وتطوير أقسام الطوارئ في المشافي، مشيدا بالمستوى الذي وصل إليه طب الطوارئ في فلسطين متمنيا مزيدا من النجاح.

وأكد مراد كرجه رئيس المؤتمر، رئيس جمعية طب الطوارئ على المستوى المتميز لطب الطوارئ في فلسطين والذي بات عنوانا وعلما بين الدول الشقيقة، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة تضافر الجهود لاستمرار دعمه وتطويره كونه اللبنة الأولى للتشخيص والعلاج في المشافي، مؤكدا أن المؤتمر سيخرج بتوصيات سيتم بحثها وتعميمها بهدف تطوير التخصص

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