فلسطين تسجل عددا قياسيا للإصابات اليومية بكورونا
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فلسطين تسجل عددا قياسيا للإصابات اليومية بكورونا

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العرب اليوم - فلسطين تسجل عددا قياسيا للإصابات اليومية بكورونا

فيروس كورونا
رام الله - العرب اليوم

أظهرت البيانات الرسمية اليوم الأحد تسجيل عدد قياسي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بلغ 1628 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها إن الإجمالي التراكمي للإصابات في القطاع وصل بذلك إلى 70435 حالة، منها 11734 حالة نشطة و630 وفاة، بزيادة حالتين خلال اليوم الماضي.وذكر البيان أن إجمالي 81600 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا وصلت غزة ما يكفي لتطعيم، 40800 شخص، وتلقى 24132 شخصا اللقاح حتى الآن.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إنه تم أيضا تسجيل 1178 إصابة جديدة في الضفة الغربية فيما بلغ عدد الوفيات في الضفة والقطاع 25 وفاة.وفرضت وزارة الداخلية في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس"، إغلاقا ليليا في القطاع يبدأ يوميا من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما تفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار الفيروس.وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 278936 إصابة منذ بدء الجائحة قبل حوالي عام فضلا عن 2966 وفاة.وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها إن الإجمالي التراكمي للإصابات في القطاع وصل بذلك إلى 70435 حالة، منها 11734 حالة نشطة و630 وفاة، بزيادة حالتين خلال اليوم الماضي.

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فلسطين تسجل عددا قياسيا للإصابات اليومية بكورونا فلسطين تسجل عددا قياسيا للإصابات اليومية بكورونا



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