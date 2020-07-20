ليبيا تعلن تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان : إنه تم تسجل 114 حالة موجبة، موزعة على 18 بلدية في أنحاء البلاد كافة، في إحصاء هو الأعلى منذ رصد تفشي الوباء في ليبيا .

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