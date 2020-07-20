الإمارات تسجل 271 إصابة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي 57193

أعلنت الإمارات اليوم تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ عدد الإصابات المسجلة 57193 حالة.

وسجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية 352 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء في البلاد 49621 حالة، فيما سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات 340 حالة.

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