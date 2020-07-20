فلسطين تسجل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية ، 468 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 8360 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 65 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 2095 حالة.

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