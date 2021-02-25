قالت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، الخميس، إن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي يُمنح على جرعة واحدة، لتصبح أول دولة في العالم تقوم بذلك.وتوفر البحرين للمواطنين والمقيمين، مجاناً، 4 أنواع من اللقاحات هي "فايزر- بيونتيك"، و"سينوفارم" الصيني، و"أكسفورد-أسترازينيكا"، و"سبوتنيك في" الروسي.