الهلال الأبيض الموجود حول أظافرك يكشف عن صحتك

يوجد فى الأظافر شكل هلالى أبيض اللون فى الجزء السفلى من الظفر يسمى "lunula"، ويحتوى على الأعصاب والأوعية الدموية التى تنتج الخلايا التى تجعل صفيحة الظفر أكثر قوة، ومن خلال "اعرف جسمك" نتعرف على الجزء الهلالى الموجود فى الجزء السفلى من أظافرك، وكيف يشير تغير لونه إلى إصابتك بالأمراض.



ذكر موقع "Health line"، أن الهلال الموجود على أظافرك عندما تكون بصحة جيدة يكون لونه أبيض، وتأخذ جزءا صغيرا من الجزء السفلى من ظفرك، ويظهر بوضوح أكبر على إصبع الإبهام.

فى بعض الأحيان تتغير لون الهلال الموجود حول الأظافر وتكون هذه علامة على وجود حالة مرضية كامنة.

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ما سبب تغير لون الهلال الموجود حول أظافرك ؟



أدوية التتراسيكيلين، وهى المضادات الحيوية التى تستخدم لعلاج حب الشباب والالتهابات الجلدية، وتحول لون الظفر إلى الأصفر.

مرض السكرى، يجعل لون الهلال أزرق اللون.

الإبتلاع المفرط للفلورايد، حيث أن تناول المزيد من الفلورايد الموجود فى معجون الأسنان يحول لون الهلال إلى الأسود.

التسمم الفضى بالزئبق، الهلال الأزرق الرمادى علامة على تسمم الزئبق.

متلازمة الظفر الأصفر، يجعل لون الهلال يتلون بالأصفر.

اختفاء الشكل الهلالى

مرض أظافر "terry" يجعل الهلال يختفى تماماً مع ظهور الجزء الأكبر من الظفر باللون الأبيض.

الفشل الكلوى، يحول لون الأظافر إلى البنى.

فشل القلب يحول لون الهلال إلى الأحمر، وهو مؤشر لفشل القلب.