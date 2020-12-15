الأردن تسجل 2547 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 265024 إصابة وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع ألى 226245 حالة شفاء بعد تسجيل 3591 حالة إضافية، كما سجلت 30 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 3437 حالة.