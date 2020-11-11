الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر حصيلة منذ انتشار الوباء، لتبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 64286.