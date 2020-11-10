1,096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات

سجلت الإمارات 1096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة ثلاثة مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 144385 حالةً، والوفيات إلى 518 حالةً.