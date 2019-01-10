كشفت دراسة حديثة أن نبات الدبق يمكن أن يقلل من أعراض التهاب بطانة الرحم، وهي حالة مؤلمة تؤثّر على 10٪ من النساء في العالم. وتتطور أعراض التهاب بطانة الرحم عندما يبدأ النسيج الذي يشكّل عادة بطانة الرحم، بالنمو في أجزاء أخرى من الجسم، مثل المبيض، والحوض، والأمعاء، والمثانة.

و اكتشف علماء، بأن الدبق يقتل الخلايا التي تسبب هذه الحالة، بعدما أجروا دراسة على 40 امرأة مصابة بالتهابات حادة في بطانة الرحم. وأظهرت النتائج التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم الطبية، بأنه بعد مرور 24 ساعة فقط على حقن مستخلص الدبق في رحم المشاركات في الدراسة، توقفت الخلايا العشوائية عن التكاثر، الأمر الذي ساهم في التقليل من معدل نمو الأنسجة غير الطبيعية. يذكرأنّ الدبق مليء بالمواد الكيميائية التي تتميز بخصائص قوية لمكافحة السرطان، كما أن هذه الأعشاب تستخدم كعلاج عشبي للسرطان في بعض البلدان.