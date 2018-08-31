اعراض جفاف العين منها الحرقة والاحمرار

يحدث جفاف العين بسبب نقص مزمن في الرطوبة على سطح العين، وتتراوح العواقب الناتجة عن جفاف العين من تهيج العين إلى التهاب السطح الأمامي للعين.

أعراض جفاف العين



تشمل أعراض جفاف العين وفقا لموقع " allaboutvision" ما يلى:

الشعور بحرقة فى العين.

الحكة في العين باستمرار.

الشعور بثقل فى العين والإرهاق.

التهاب العين.

احمراء العين .

الحساسية ضد الضوء.

عدم وضوح الرؤية.

الشعور بوجود جسم غريب بالعين.

زيادة إفراز الدموع بالعين.

الوقاية من جفاف العين



إذا كنت تعاني من جفاف العين ، انتبه إلى ما يلى :

تجنب تيارات الهواء التى يمكن أن تؤذى عينيك: مثل مجففات الشعر أو أجهزة تسخين السيارة أو مكيفات الهواء أو المراوح .

تجنب الرطوبة في فصل الشتاء التى يمكن أن تسبب جفاف فى العين.

ارتداء النظارات الشمسية ملفوف أو النظارات الواقية لتحقيق السلامة فى منع الرياح والهواء الجاف.

إراحة العين عند القراءة أو الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر.

التوقف عن التدخين وتجنب الدخان لانه يفاقم من أعراض جفاف العين.

استخدام قطرات الدموع الاصناعية بانتظام إذا كنت تعاني من جفاف العين المزمن .