نفت روسيا صحة تقرير نشرته اليوم الخميس وكالة "رويترز" وتحدث عن تعليق اختبارات اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن التجارب مستمرة.

يتبع...