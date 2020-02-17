ذكرت السفارة الروسية في اليابان، الاثنين، أن سيدة على متن سفينة "دايموند برينسيس" المتوقفة في اليابان أصبحت أول مواطنة روسية تصاب بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت السفارة في بيان نشر على موقعها على "فيسبوك"، أنه سيتم نقل المرأة التي كانت على متن السفينة إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا سيكون في روسيا أو اليابان، وفق "رويترز". وأصيب 454 شخصا على متن تلك السفينة السياحية الخاصة بالفيروس، الذي تفشى في وسط الصين في ديسمبر من العام الماضي.