تحذير من انتشار أنفلونزا الطيور h7n9 القاتل فى جميع أنحاء العالم

أكد الخبراء أن H7N9 هى سلالة من أنفلونزا الطيور اكتشفت عام 2013، ولا يعتقد أنها قادرة على الانتشار بين البشر، ولكن إذا تحوّلت لأن تكون قادرة على القيام بذلك، قد تجتاح العالم، ويتسبب ذلك فى أزمة صحية عالمية لأن المرض حتى الآن أدى إلى وفاة 38% من الأشخاص الذين أصيبوا به.



ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حرمت حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة من عينات فيروس H7N9 الذى يحتاجون إليه للحصول على اللقاح لحماية الأشخاص من هذا المرض.

وأضاف الخبراء أنه يمكن للصين أن تنتهك قواعد منظمة الصحة العالمية من خلال إبقاء عينات مختبراتها سرية، وأشاروا إلى أن الفيروس الذى تنقله الدواجن يمكن أن يتسبب فى وباء عالمى، حيث قتل حتى الآن أكثر من ثلث الأشخاص الذين أصيبوا به.

وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة فى يونيو عن وجود 1625 إصابة بين البشر منذ عام 2013 وتوفى 623 من هؤلاء الأشخاص، ويبلغ معدل الوفاة حوالى 38%.

وشاركت السلطات الصينية عينات من الفيروس فى عامى 2013 و 2016 ، لكن فى نفس الوقت العلماء يخشون أن تكون قد تطورت منذ ذلك الحين، ما يجعل عملهم السابق قديمًا.