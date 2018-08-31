تحذير من انتشار أنفلونزا الطيور h7n9 القاتل فى جميع أنحاء العالم

أكد الخبراء أن H7N9 هى سلالة من أنفلونزا الطيور اكتشفت عام 2013، ولا يعتقد أنها قادرة على الانتشار بين البشر، ولكن إذا تحوّلت لأن تكون قادرة على القيام بذلك، قد تجتاح العالم، ويتسبب ذلك فى أزمة صحية عالمية لأن المرض حتى الآن أدى إلى وفاة 38% من الأشخاص الذين أصيبوا به.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حرمت حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة من عينات فيروس H7N9 الذى يحتاجون إليه للحصول على اللقاح لحماية الأشخاص من هذا المرض.
وأضاف الخبراء أنه يمكن للصين أن تنتهك قواعد منظمة الصحة العالمية من خلال إبقاء عينات مختبراتها سرية، وأشاروا إلى أن الفيروس الذى تنقله الدواجن يمكن أن يتسبب فى وباء عالمى، حيث قتل حتى الآن أكثر من ثلث الأشخاص الذين أصيبوا به.
وكشفت آخر الإحصائيات الصادرة فى يونيو عن وجود 1625 إصابة بين البشر منذ عام 2013 وتوفى 623 من هؤلاء الأشخاص، ويبلغ معدل الوفاة حوالى 38%.
وشاركت السلطات الصينية عينات من الفيروس فى عامى 2013 و 2016 ، لكن فى نفس الوقت العلماء يخشون أن تكون قد تطورت منذ ذلك الحين، ما يجعل عملهم السابق قديمًا.
GMT 15:38 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسزيت الزيتون "أفضل من الفياجرا" يقلل من خطر الإصابة بالعجز الجنسى بنسبة 40%
GMT 15:35 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسالهلال الأبيض الموجود حول أظافرك يكشف عن صحتك
GMT 15:32 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطساضرار اليانسون ترتبط بالإفراط فى تناوله ومنها القىء وتهيج الجلد
GMT 15:29 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطساعراض جفاف العين منها الحرقة والاحمرار
GMT 15:26 2018 الجمعة ,31 آب / أغسطسفوائد السمسم عديدة منها محاربة السرطان وحماية القلب
تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
أرسل تعليقك