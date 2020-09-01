أكسفورد تحدد موعد إنتاج لقاح كورونا

أعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية أن لقاح كورونا الذي تطوّره الجامعة مع شركة أسترازينيكا، قد يقدّم للجهات المختصة هذا العام. حيث أظهر هذا اللقاح استجابة مناعية في أولى تجاربه على البشر، وهو ما يضعه في إطار اللقاحات الجدية في السباق نحو السيطرة على كورونا. وأظهرت تجارب المرحلة الأولى، أن عينات الدم المأخوذة من متطوعين، كشفت أن اللقاح يقدم "الحماية المزدوجة"، أو "Double Protection"، وهو ما يعني أن اللقاح نجح في تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة، بالإضافة إلى إنتاج ما يعرف بـ"الخلايا التائية"، التي توجد بالدم، وتشكل عنصرًا ضروريًا في الجهاز المناعي للإنسان.