أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي تجري على اللقاح الأمريكي ضد كورونا "استرازينيكا" وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن هناك تقدم واضح في العمل على اللقاح، مشيرًا إلى أن العمل على "استرازينيكا" حقق تقدمًا كبيرًا في وقت قياسي وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة أكثر دول العالم تسجيلًا لإصابات ووفيات كورونا، منذ ظهور الوباء في ديسمبر الماضي.