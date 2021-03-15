العراق يسجل 4901 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4901 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 763085 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13788, فيما تم تسجيل 4850 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 690620 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58677 , منهم 458 يرقدون في غرف العناية المركزة.