العراق يسجل 4622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4622 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 750264 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 25 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13696,فيما تم تسجيل 3397 حالة شفاء جديدة,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 677742 حالة.