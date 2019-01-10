الملفوف الأحمر يحارب السرطان والزهايمر
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الملفوف الأحمر يحارب السرطان والزهايمر

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العرب اليوم - الملفوف الأحمر يحارب السرطان والزهايمر

الملفوف الأحمر
القاهرة - العرب اليوم

الملفوف أو الكرنب الأحمر من أكثر الخضروات التي تتمتع بالعديد من الفوائد الغذائية للرجال والنساء، فهو غني بالفيتامين A و C ، إلى جانب الكالسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الكربوهيدرات، و البروتين ب، بالاضافة إلى غناه بـ 36 نوعاً من الفلافونويدات و هي مضادات أكسدة طبيعية قوية تحمي من السرطان وتوسع الأوعية الدموية.

 وفيما يرى باحثون من نيو مكسيكو أنّ النظام الغذائي الغني بالملفوف قد يكون سبب انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء. تشير دراسة اميركية إلى أن الملفوف الأحمر يحد من خطر الاصابة بمرض الزهايمر، لأنه يحتوي على مضادات للاكسدة أكثر بست مرات من الملفوف الأبيض، و بالتالي يساعد تناوله على الحد من تشكّل اللويحات الدماغية المسببة للزهايمر و أمراض عصبية اخرى.

و يفضل تناول الكرنب الأحمر نيئاً أو مع السلطة و ذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، كالحديد للوقاية من فقر الدم، و البوتاسيوم الذي يساعد في بناء البروتينات, النشويات، و الماغنيزيوم الذي يرفع كفاءة الجهاز العصبي و يساعد في توسيع الشعب الهوائية، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات “أ” و “ب” و “سي” وحمض الفوليك الذي يمنع الإصابة بسرطان القولون, الرئة و الحوض. 

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الملفوف الأحمر يحارب السرطان والزهايمر الملفوف الأحمر يحارب السرطان والزهايمر



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الملفوف الأحمر يحارب السرطان والزهايمر الملفوف الأحمر يحارب السرطان والزهايمر



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