حبوب منع الحمل الجديدة تخفض خطر الإصابة بسرطان المبيض

كشف فريق من العلماء فى أسكتلندا التأثير الوقائى للجيل الجديد من حبوب منع الحمل، والتى تحتوى على جرعات أقل من هرمون "الاستروجين" مركبات "بروجستيرونية" مختلفة.

وكانت عدد من الدراسات السابقة أشارت إلى وجود علاقة طويلة بين حبوب مع الحمل والحد من سرطان المبيض، الآن يقترح بحث جديد فاعلية الأجيال الجديدة من حبوب منع الحمل فى الإصابة بالمرض

ويقول العلماء إن التأثير الوقائى للحبوب الجديدة، التى تحتوى على جرعات أقل من هرمون الاستروجين ومركبات بروجستيرونية مختلفة، ارتفع مع مرور الوقت واستمر لعدة سنوات بعد توقف النساء عن تناولها .

وخلص الفريق البحثى، بقيادة الدكتورة ليزا إيفرسن، الباحثة فى جامعة أبردين بأسكتلندا، "بناء على نتائجنا، لا تزال وسائل منع الحمل الهرمونية المجتمعة المعاصرة مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء فى سن الإنجاب، إلا أن الدراسة لم تكن قادرة على إثبات السبب والنتيجة".

ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أبحاث سابقة وجدت أن النساء اللاتى تناولن الأشكال القديمة من وسائل منع الحمل الفموية يملن إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض .

وفحص الفريق آثار موانع الحمل الهرمونية الأحدث مع الهرمونات المركبة، بالإضافة إلى منتجات بروجستيرونية المفعول فقط، على خطر الإصابة بسرطان المبيض بين الشابات وبصفة عامة، تتبع بيانات ما يقرب من 1.9 مليون امرأة دنماركية تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة، وجاءت البيانات من السجلات الوطنية الخاصة بالوصفات وسجلات السرطان التى تم جمعها بين عامى 1995 – 2014، تم تقسيم النساء إلى ثلاث مجموعات: أولئك اللاتى لم يستخدمن حبوب منع الحمل الهرمونية، أو أولئك اللاتى يستخدمنها حاليًا، أو فعلن ذلك مؤخرًا لمدة تصل إلى عام واحد، والمستخدمين السابقين الذين تناولوا الحبوب لأكثر من عام.

وأظهرت الدراسة، التى نشرت فى عدد ديسمبر من مجلة ،" BMJ" - أن 86% من النساء تناولن حبوب منع الحمل مجتمعة، وبعد دراسة عادات النساء ومتغيرات أخرى، وجد الباحثون أن سرطان المبيض كان الأكثر انتشارًا بين النساء اللاتى لم يستخدمن حبوب منع الحمل وأيضا كان عدد حالات سرطان المبيض أقل بشكل كبير بين النساء اللاتي استخدمن حبوب منع الحمل التي تحتوى على كل من الاستروجين والبروجستيرون فى مرحلة ما، ولم يتم العثور على تأثير وقائي مماثل بين النساء اللواتي تناولن حبوبًا تحتوى فقط على البروجستيرون.

وبشكل عام، إذا كانت حبوب منع الحمل تساعد فى الوقاية من سرطان المبيض فإن معدى الدراسة يقدرون الآن أن استخدام هذه الأدوية قد منع 21٪ من حالات سرطان المبيض في هذه المجموعة من النساء الدنماركيات.