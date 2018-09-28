تناول مرضى السرطان الأسبرين يوميًا يزيد قدرتهم على النجاة من معركتهم

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الأسبرين يزيد بشكل كبير من فرص بقاء آلاف مرضى السرطان على قيد الحياة.
ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن مرضى السرطان الذين يتناولون بالفعل جرعة منخفضة من الأسبرين كانوا أقل عرضة بنسبة 25% للوفاة بعد التشخيص.
وينصح الأطباء حالياً كثير من كبار السن بتناول الحبوب الرخيصة التى لا تحتاج إلى وصفة طبية يومياً، خاصة لمنع السكتات الدماغية.
وأشارت أبحاث جامعة كارديف، التى قامت بتحليل 71 دراسة حول تأثيرات الأسبرين، إلى أنه ينبغى تناول هذا الدواء على نطاق أوسع.
وقال البروفيسور "بيتر إلوود"، الباحث الرئيسى: "إن استخدام جرعات منخفضة من الأسبرين كوسيلة وقائية فى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان هو أمر مهم للغاية".
"لكن الأدلة تظهر الآن أن الدواء قد يكون له دور قيم كمعالجة إضافية للسرطان أيضًا".
وقال البحث الذى نشر فى PLOS Medicine إن المراجعة أظهرت انخفاضًا فى الوفيات بنسبة 25% فى سرطان القولون، و20% فى سرطان الثدى، و15% انخفاضا فى وفيات سرطان البروستاتا.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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