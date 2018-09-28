تناول مرضى السرطان الأسبرين يوميًا يزيد قدرتهم على النجاة من معركتهم

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الأسبرين يزيد بشكل كبير من فرص بقاء آلاف مرضى السرطان على قيد الحياة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن مرضى السرطان الذين يتناولون بالفعل جرعة منخفضة من الأسبرين كانوا أقل عرضة بنسبة 25% للوفاة بعد التشخيص.

وينصح الأطباء حالياً كثير من كبار السن بتناول الحبوب الرخيصة التى لا تحتاج إلى وصفة طبية يومياً، خاصة لمنع السكتات الدماغية.

وأشارت أبحاث جامعة كارديف، التى قامت بتحليل 71 دراسة حول تأثيرات الأسبرين، إلى أنه ينبغى تناول هذا الدواء على نطاق أوسع.

وقال البروفيسور "بيتر إلوود"، الباحث الرئيسى: "إن استخدام جرعات منخفضة من الأسبرين كوسيلة وقائية فى أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان هو أمر مهم للغاية".

"لكن الأدلة تظهر الآن أن الدواء قد يكون له دور قيم كمعالجة إضافية للسرطان أيضًا".

وقال البحث الذى نشر فى PLOS Medicine إن المراجعة أظهرت انخفاضًا فى الوفيات بنسبة 25% فى سرطان القولون، و20% فى سرطان الثدى، و15% انخفاضا فى وفيات سرطان البروستاتا.