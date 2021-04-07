العراق يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بكورونا
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العراق يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بكورونا

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العرب اليوم - العراق يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بكورونا

فيروس كورونا
بغداد - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 8331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل حصيلة قياسية للحالات على أساس يومي في البلاد.وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8331 مقابل 7300 في بيانات أمس الثلاثاء، لتصل الحصيلة العام إلى مستوى 859622 حالة، بينها 86606 تحت العلاج.

وأضافت أنها رصدت خلال يوم 37 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 33 الثلاثاء، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 14572 متوفيا.وذكرت وزارة الصحة العراقية أن حصيلة المتعافين من المرض وصلت إلى 794444 شخصا، ما يمثل 88.7% من عدد الحالات الإجمالي، وذلك بعد رصد 5020 حالة شفاء جديدة.وقالت وزارة الصحة إن 118670 شخصا في البلاد تلقوا اللقاح حتى الآن.وفرضت الحكومة العراقية في فبراير الماضي حظر تجول ليليا في أيام الأسبوع وحظر تجول تاما في العطلات الأسبوعية بعد زيادة حادة في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".

ووصل إلى العراق 336 ألف جرعة من لقاح طورته شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية للوقاية من كوفيد-19 و50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصينية في مارس.

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العراق يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بكورونا العراق يسجل حصيلة غير مسبوقة للإصابات الجديدة بكورونا



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