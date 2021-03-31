العراق يسجل 6664 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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العراق يسجل 6664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - العراق يسجل 6664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
بغداد - العرب اليوم

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6664 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 850924 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 37 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14323, فيما تم تسجيل 4210 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 759560 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 77041 مصابا, منهم 468 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

 

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العراق يسجل 6664 إصابة جديدة بفيروس كورونا العراق يسجل 6664 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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