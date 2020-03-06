تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو
آخر تحديث GMT15:06:13
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو

العرب اليوم -

العرب اليوم - تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو

فيروس كورونا
موسكو - العرب اليوم

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في أراضي روسيا، منها 5 في العاصمة موسكو.

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو



أخبار ذات صلة

GMT 14:50 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 100 ألف شخص
العرب اليوم - عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز 100 ألف شخص

GMT 14:08 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو
العرب اليوم - تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو

GMT 10:03 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

وزيرة الصحة تعود من الصين وتنتظر نتائج فحص كورونا في مطار القاهرة
العرب اليوم - وزيرة الصحة تعود من الصين وتنتظر نتائج فحص كورونا في مطار القاهرة

GMT 09:58 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

الفاتيكان يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الفاتيكان يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

GMT 09:36 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

وفاة السفير الإيراني السابق في سوريا بعد إصابته بكورونا
العرب اليوم - وفاة السفير الإيراني السابق في سوريا بعد إصابته بكورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تبحث عن إطلالة أنيقة تواكب فيها آخر صيحات الموضة

الأسلوب المفضّل للملكة رانيا المستوحاة من الملابس الرجالية

عمان ـ العرب اليوم

باتت البدلة قطعة لا غنى عنها في خزانة كل إمرأة تبحث عن إطلالة أنيقة وفي الوقت نفسه عصرية تواكب فيها آخر صيحات الموضة.والبدلة المستوحاة من الملابس الرجالية تلاقي رواجاً كبيراً بين النجمات حول العالم، وحتى الملكات ومن بينهنّ الملكة رانيا التي تشتهر بإختيارها الدائم لأزياء راقية. تطغى صيحة البدلة بلون واحد أو مونوكروم على مجموعات عروض الأزياء، والتي ينصح خبراء الموضة بإعتمادها خصوصاً لإظهار قوامك أطول وأنحف. مؤخراً تألقت الملكة رانيا ببدلة عصرية باللون البيج من مجموعة Michael Kors، تميّزت بالبلايزر الطويلة بالأزرار المزدوجة مع الحزامين من الجانبين لتحديد خصرها، مع السروال المتوسط الطول. كما ظهرت في احدى المناسبات ببدلة سماوية اللون بتوقيع علامة أرمانو سيرفينو، مزيّنة بربطة عنق بلون البدلة نفسه. وفي إطلالة عصرية مميزة، أطلّت ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:58 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

مجموعة ستيلا مكارتني لخريف 2020 تركيز على الجلود والطبعات النباتية
العرب اليوم - مجموعة ستيلا مكارتني لخريف 2020 تركيز على الجلود والطبعات النباتية

GMT 04:28 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

تعرف على وجهات سياحية خلابة في فالنسيا الإسبانية
العرب اليوم - تعرف على وجهات سياحية خلابة في فالنسيا الإسبانية

GMT 09:34 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

جمال اللون البيج في ديكورات غرف معيشة يعكس الأناقة ويُعتبر خيارًا رائعًا
العرب اليوم - جمال اللون البيج في ديكورات غرف معيشة يعكس الأناقة ويُعتبر خيارًا رائعًا

GMT 07:09 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

غوتيريس يقرّ بأهمية مبادرة بوتين إلى عقد قمة لـ "خماسية" مجلس الأمن
العرب اليوم - غوتيريس يقرّ بأهمية مبادرة بوتين إلى عقد قمة لـ "خماسية" مجلس الأمن

GMT 00:31 2020 الجمعة ,06 آذار/ مارس

مها منصور تُنقل إلى المستشفى ويُشتبه في إصابتها بـ "كورونا"
العرب اليوم - مها منصور تُنقل إلى المستشفى ويُشتبه في إصابتها بـ "كورونا"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:45 2020 الأربعاء ,04 آذار/ مارس

القوات المسلحة تنشر فيديو عن إعدام الإرهابي هشام عشماوي
العرب اليوم - القوات المسلحة تنشر فيديو عن إعدام الإرهابي هشام عشماوي

GMT 13:04 2020 الأربعاء ,04 آذار/ مارس

مباشر قطر يكشف تفاصيل إصابة تميم بن حمد بفيروس كورونا
العرب اليوم - مباشر قطر يكشف تفاصيل إصابة تميم بن حمد بفيروس كورونا

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 17:57 2020 الأربعاء ,04 آذار/ مارس

مُنظّمة الصحة العالمية تُعلِن علاج فيروس "كورونا" المُستجَد خلال أسبوعين
العرب اليوم - مُنظّمة الصحة العالمية تُعلِن علاج فيروس "كورونا" المُستجَد خلال أسبوعين

GMT 07:58 2020 الأربعاء ,12 شباط / فبراير

ناسا تنشر صورة نادرة "للنيل المضيء" في مصر
العرب اليوم - ناسا تنشر صورة نادرة "للنيل المضيء" في مصر

GMT 19:55 2020 الأحد ,09 شباط / فبراير

إيران تكشف عن مصدر الهجوم السيبراني الذي وصفته بالأكبر في تاريخها
العرب اليوم - إيران تكشف عن مصدر الهجوم السيبراني الذي وصفته بالأكبر في تاريخها

GMT 23:29 2020 الخميس ,27 شباط / فبراير

السّلطات الروسية تُصادر سيارة الرجل الوطواط المعروفة باسم "باتموبيل"
العرب اليوم - السّلطات الروسية تُصادر سيارة الرجل الوطواط المعروفة باسم "باتموبيل"

GMT 04:51 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

"كورونا" يضرب اقتصاد العالم وترامب يعتبره "خدعة"
العرب اليوم - "كورونا" يضرب اقتصاد العالم وترامب يعتبره "خدعة"

GMT 05:31 2020 الأربعاء ,26 شباط / فبراير

مرسى مينا في أبوظبي وجهة بحرية للترفيه العائلي
العرب اليوم - مرسى مينا في أبوظبي وجهة بحرية للترفيه العائلي

GMT 12:50 2020 الجمعة ,28 شباط / فبراير

تعطل تطبيق "سناب شات" لعدة ساعات في المملكة
العرب اليوم - تعطل تطبيق "سناب شات" لعدة ساعات في المملكة

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 12:16 2014 الإثنين ,26 أيار / مايو

"البرنوس القبائلي" الجزائري لباس تقليدي برمزية عالية
العرب اليوم - "البرنوس القبائلي" الجزائري لباس تقليدي برمزية عالية

GMT 06:43 2016 الخميس ,01 أيلول / سبتمبر

وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان
العرب اليوم - وجود كتل صغيرة في الثدي خلال عملية الفحص لا يعني الإصابة بالسرطان

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab