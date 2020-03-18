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أعلنت الحكومة حالة الطوارئ والإغلاق التام بسبب "كورونا"

اكتشاف ٦٧٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2626

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العرب اليوم - اكتشاف ٦٧٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2626

عيد ميلاد مميز لامرأة عمرها 80 عاما- صورة تعبيرية
مدريد - العرب اليوم

أعلنت الحكومة الإسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حالة الطوارئ والإغلاق التام في جميع أنحاء البلاد، ويسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط عند الضرورة، مثل الحصول على الطعام والأدوية، وهو إجراء مشابه لقيود الحجر الصحي في إيطاليا.

وأبلغ السكان أيضا بأنه يمكنهم مغادرة منازلهم لرعاية أقربائهم المسنين أو أولئك الذين يعتمدون على الآخرين، ولكن حتى في هذا الوضع يجب عليهم الحفاظ على مسافة آمنة.

ويُظهر مقطع فيديو تم تصويره في لافابييس، الحي التاريخي في مدينة مدريد بإسبانيا، لحظات مثيرة للمشاعر بعد أن فاجأ الجيران عجوزا في الحجر الصحي بكعكة أمام باب منزلها احتفالا بعيد ميلادها الثمانين.

ونادى أحدهم الجارة العجوز المسماة تشارو، وعند فتحها الباب وجدت كعكة موضوعة على طاولة في الخارج، وعندها بدأ جيرانها بالغناء متمنين لها عيد ميلاد سعيدا من نوافذ شققهم.

ويمكن رؤية تشارو وهي تكافح لكبح دموعها وهي عند مدخل شقتها، ثم خرجت إلى ممر المبنى لتلوح إلى جيرانها وتشكرهم عبر التصفيق من خلال النافذة أثناء استمرارهم في الغناء.

وأفاد ناتشو، أحد جيران شارو، بأن المرأة البالغة من العمر 80 عاما "تمر بوقت عصيب". وتابع: "أقل ما يمكننا فعله كجيران هو دعم بعضنا البعض. تشارو شخص في موضع خطر. ولا نعرف ما الذي سيحدث مع منازلنا، لكنها محظوظة لأن لديها عقدا لمدة عام آخر، فيما تم إخلاء آخرين".

وأضاف: "إنها تمر بوقت عصيب وأقل ما يمكننا القيام به كجيران هو دعم بعضنا البعض، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الضعفاء".

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اكتشاف ٦٧٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2626 اكتشاف ٦٧٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2626



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