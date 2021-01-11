فلسطين تسجل 928 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

‬أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الاثنين، تسجيل 928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما قال رئيس الحكومة إنه جرى التعاقد مع أربع شركات لتوريد اللقاحات المضادة للفيروس.وذكرت الوزيرة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل 317 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم "الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزامات والإجراءات، لكن يبقى الالتزام واجبا حتى كسر المنحنى وحصول الجميع على اللقاح".

وأضاف "نحن متواصلون مع الجهات ذات العلاقة باللقاح وستكلفنا هذه العملية حال إتمامها كاملا حوالي 21 مليون دولار".وأوضح اشتية أن وزارة الصحة تعاقدت "مع أربع شركات لتوريد اللقاح، ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين، ستبدأ العملية بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70 بالمئة من أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".وقال "ستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية وتوصيات وزارة الصحة ولجنة الوبائيات".