وزارة الصحة الفلسطينية تتعاقد مع أربع شركات لتوريد لقاح ضد فيروس كورونا
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وزارة الصحة الفلسطينية تتعاقد مع أربع شركات لتوريد لقاح ضد فيروس كورونا

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العرب اليوم - وزارة الصحة الفلسطينية تتعاقد مع أربع شركات لتوريد لقاح ضد فيروس كورونا

أزمة فيروس كورونا - صورة أرشيفية
رام الله - العرب اليوم

 أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد لقاح مضاد لفيروس كورونا، وستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين.وأشارت الحكومة إلى أن عملية التطعيم ستبدأ بالطواقم الصحية، ومن ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهل فلسطين.

ودان مجلس الوزراء الفلسطيني "عنصرية دولة الاحتلال التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية بتوفير اللقاح للشعب الفلسطيني"، مطالبا بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منه".

وأفاد المجلس بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا شهد انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزام بالإجراءات، لافتا إلى أن لجنة الطوارئ العليا ستبحث الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين، وفق المؤشرات الصحية.

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وزارة الصحة الفلسطينية تتعاقد مع أربع شركات لتوريد لقاح ضد فيروس كورونا وزارة الصحة الفلسطينية تتعاقد مع أربع شركات لتوريد لقاح ضد فيروس كورونا



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