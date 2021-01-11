البرازيل تسجل 29792 إصابة جديدة بكورونا و469 وفاة

سجلت البرازيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 29792 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 469 حالة وفاة . وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 8.1 مليون , فيما بلغ مجموع الوفيات 203100 حالة وفاة .