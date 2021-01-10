تونس تسجل 1762 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1762 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 62 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 159 ألفا و 276 إصابة،فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و 215 وفاة.