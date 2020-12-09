تحذير خطير من «الصحة المصرية» حول استخدام الكمامة

حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الإرشادات لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وأكدت الوزارة على ضرورة الحفاظ على غسل الأيدي مدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة، وعدم إعادة استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، والتخلص منها بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة وشددت الوزارة على عدم ارتداء كمامة مبللة أو ممزفة أو فضفاضة، مع ضرورة نزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس، وعدم ارتدائها على منطقة الذقن فقط.