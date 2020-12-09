أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء تسجيل (159) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359274) حالة، من بينها (3648) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (550) حالة حرجة، كما تم تسجيل (210) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (349624) حالة، فيمابلغ عدد الوفيات (6002) حالة ، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً- لافتةً النظر إلى إجراء (41959) فحصا مخبريا جديدا .