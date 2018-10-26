استخراج 122 مسمارًا من معدة مريض التهم كمية هائلة من المعادن
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استخراج 122 مسمارًا من معدة مريض التهم كمية هائلة من المعادن

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العرب اليوم - استخراج 122 مسمارًا من معدة مريض التهم كمية هائلة من المعادن

استخراج زهاء 122 مسمار من معدة شاب
أديس أبابا - العرب اليوم

 تمكن طبيب في مدينة أديس أبابا الإثيوبية، من استخراج زهاء 122 مسمارًا وأدوات حادة أخرى، من معدة شاب، نتيجة التهامه كمية هائلة من المعادن.

وفي تعليقهم على الحادث الاستثنائي، أشار الأطباء إلى أن الشاب يعاني من مرض عقلي أصيب به قبل عشر سنوات، بينما توقف منذ عامين عن تناول الأدوية الضرروية للحفاظ على صحته العقلية.

وبدأ المريض يفقد توازنه تدريجيًا مع إيقاف الدواء، كما عرف عنه القيام بتصرفات غير طبيعية ومؤذية في بعض الأحيان، إلى أن انتهى به المطاف بتناول هذه الكمية الجنونية من المسامير.

وأكد الأطباء أنهم عثروا على 122 مسمارًا، طول الواحد منها يبلغ 10 سنتيميترات، بالإضافة إلى أربعة مسامير صغيرة وإبرتين وبضع قطع زجاجية.

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استخراج 122 مسمارًا من معدة مريض التهم كمية هائلة من المعادن استخراج 122 مسمارًا من معدة مريض التهم كمية هائلة من المعادن



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استخراج 122 مسمارًا من معدة مريض التهم كمية هائلة من المعادن استخراج 122 مسمارًا من معدة مريض التهم كمية هائلة من المعادن



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