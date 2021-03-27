العراق يسجل 5062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق 5062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 827157 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14177 حالة, فيما تم تسجيل 4368 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 741115 حالة.