تسجيل 18177 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18177 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 217 وفاة وأفادت السلطات الصحية الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.323.965 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 149.435 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.927.310 حالات .