وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد أن مخاطر لقاح أسترازينكا نادرة جدا
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وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد أن مخاطر لقاح أسترازينكا نادرة جدا

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العرب اليوم - وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد أن مخاطر لقاح أسترازينكا نادرة جدا

وكالة الأدوية الأوروبية
أمستردام- العرب اليوم

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن مخاطر لقاح أسترازينكا نادرة جدا

 

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وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد أن مخاطر لقاح أسترازينكا نادرة جدا وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد أن مخاطر لقاح أسترازينكا نادرة جدا



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