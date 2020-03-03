الكويت تطالب القادمين من 10 دول بشهادات معتمدة من سفاراتهم بعدم إصابتهم بكورونا

طالبت دولة الكويت القادمين من 10 دول بينها الهند ومصر وتركيا، بتقديم شهادات معتمدة من سفاراتهم تفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

ويشمل التعميم جميع القادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وجورجيا ولبنان.

وشددت الإدارة على أن يكون إجراء الفحص (شهادة - PCR) صادر من مراكز صحية معتمدة من قبل سفارات الكويت في هذه الدول، أو معتمدة من قبل السلطات الصحية في هذه الدول، في حال عدم وجود سفارة كويتية فيها.