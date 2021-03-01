العراق يسجل 3599 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3599 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 699088 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 22 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13428, فيما تم تسجيل 3708 حالات شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 639639 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ حتى اليوم 46021 , منهم 410 يرقدون في غرف العناية المركزة.