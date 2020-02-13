أعلنت اليابان، الخميس، عن أول حالة وفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد. وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي، إن الضحية امرأة في الثمانينات من عمرها، تعيش في ولاية كاناغوا القريبة من العاصمة طوكيو. ولم يكشف الوزير عن أي تفاصيل إضافية في مؤتمره.