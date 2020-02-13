أفادت السفارة الروسية لدى اليابان، اليوم الخميس، بأنه لا يوجد أي مواطن روسي بين المصابين بفيروس "كورونا" على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المحتجزة في اليابان.

وقررت السلطات اليابانية البدء في عملية إجلاء المسنين من السفينة غدا الجمعة، أي قبل انتهاء مدة الحجر الصحي المحددة يوم 19 فبراير، حيث سيشمل قرار الإجلاء الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ80 سنة، والذين يفوق عددهم الـ200 على متن "دايموند برنسيس".

ووصل عدد الأشخاص المصابين بالفيروس على متن السفينة السياحية حتى اليوم إلى 219 شخصا.