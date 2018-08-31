fda تحذر من فئة معينة لأدوية السكر تسبب عدوى خطيرة فى الأعضاء التناسلية

حذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة من عدوى خطيرة في الأعضاء التناسلية مرتبطة بفئة معينة من أدوية مرض السكر.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن 11 شخصًا قد حجزوا في المستشفى وتوفى أحدهم بعد الإصابة بمرض "الغرغرينا فورنييه".

وعلى الرغم من أنه يمكن علاجهم عند اكتشاف المشكلة بسرعة، إلا أن العديد منهم يحتاج إلى جراحات متعددة لإزالة الأنسجة المصابة ويتوفى ما بين 20% و 40% منهم بسبب المضاعفات.

وينتمي هذا التحذير إلى فئة من الأدوية تسمى مثبطات SGLT2 ، وتمت الموافقة عليها لأول مرة في عام 2013 لخفض نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بمرض السكري من النوع 2.

ويدعو منظم الصحة في الولايات المتحدة الآن إلى إدراج المخاطر على عبوات الأدوية وعلى روشتة الدواء الخاصة بالمريض.

وأوضح الأطباء أن مرض "غرغرينا فورنييه" هو عدوى نادرة تحدث عندما يكون نسيج الجسم ميتًا، وتدخل البكتيريا الجسم من خلال قطع أو كسر في الجلد وتنتشر بسرعة ، وتصيب كيس الصفن والقضيب ، أو المنطقة الواقعة بين كيس الصفن والشرج لرجل أو بين فتحة الشرج والفرج للمرأة.

وعادة ما تحدث "غرغرينا فورنييه" في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 60 عاماً، ومن المرجح أن تحدث في الرجال أكثر من النساء بخمس إلى عشر مرات، وتشمل العلامات والأعراض الحمى والألم والتورم في المناطق التناسلية والشرجية والروائح القادمة من الأنسجة المصابة، ، وفقا للمنظمة الوطنية لاضطرابات نادرة.