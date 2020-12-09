تونس تسجل 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 72 حالة وفاة وأوضحت الصحة التونسية اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 105 آلاف و 445 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و 668 حالة.