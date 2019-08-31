خبيرة بارزة تحذر من خطر غذاء عصري على الذكاء

ذرت خبيرة غذائية بارزة من وجبات طعام عصرية يمكن أن تعرض معدل ذكاء الجيل القادم للخطر.

وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير، إن النمو المتزايد للاعتماد على الوجبات الغذائية "المستندة إلى النباتات"، يهدد بنقص الكتلة في الكولين، وهو عنصر غذائي مهم لنمو الدماغ.

ويعد الكولين، الموجود في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، مهم بشكل خاص في الحمل، حيث يساهم في النمو الصحي لدماغ الجنين.