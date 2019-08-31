باحثون يكتشفون سر حاجة البعض لـ6 ساعات نوم فقط

اكتشفت دراسة جديدة وجود جين مسؤول عن إيقاظ بعض الأفراد ممن يحتاجون للنوم مدة 6 ساعات فقط، على عكس معظم الناس الذين يحتاجون إلى 8 ساعات من النوم.

ووجد باحثو جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، أن أكثر من 50 عائلة تحتاج إلى أقل من 6 ساعات ونصف الساعة من النوم، للشعور بالراحة في اليوم التالي.

وعزل الباحثون الطفرة الجينية التي يعتقدون أنها مسؤولة عن ذلك، والمرتبطة بالجين ADRB1 الذي يزيد من نشاط خلايا الدماغ المعززة لليقظة، وبالتالي قد يحفز الاستيقاظ مبكرا.