دراسة أميركية تكشف عن خطر غير متوقع ينتجه الطلاق

وجد علماء من جامعة ولاية ميشيغان، درسوا الوظيفة المعرفية لأكثر من 15 ألف فرد عانوا من حالات زوجية مختلفة، أن الطلاق يضاعف خطر الإصابة بالخرف.

واكتشف العلماء أن حالات الطلاق تجعل الأشخاص، خاصة الرجال، أكثر عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة على مدى 14 عاما، مقارنة بالمتزوجين.

وتعتقد الدراسة الجديدة أن "اختلاف الموارد الاقتصادية" و"السلوكيات المتعلقة بالصحة"، قد يكون السبب في ذلك جزئيا. ويرتبط الدعم الاجتماعي الذي يأتي مع الزواج، فضلا عن التهرب من الضغط العاطفي والمالي للطلاق، بصحة أفضل بشكل عام.