روسيا تعلن أن اللقاح الثاني ضد كورونا فعال بنسبة 100%

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن لقاحها الثاني المضاد لفيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته بنسبة 100 بالمئة.

وقالت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، إن "التجارب السريرية أثبتت فعالية اللقاح الثاني بنسبة 100 بالمئة".